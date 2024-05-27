Çin'de 2.000 yıllık mezarlarda kazı çalışması yapıldı

TAİYUAN, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde 2.000 yıldan daha eskiye dayanan toplam 445 mezarda kazı çalışması yapıldı.

Yerel arkeoloji yetkilileri, bu kazılarda o dönemin cenaze törenleri ve diğer uygulamalarının incelenmesi için değerli veriler elde edildiğini söyledi.