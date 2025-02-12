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Çin'de 100'den Fazla Ejderha Dansı Ekibi Fener Festivali'ni Kutladı

Çin'de 100'den Fazla Ejderha Dansı Ekibi Fener Festivali'ni Kutladı
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Guizhou eyaletinin Taijiang ilçesinde 100'den fazla ejderha dansı ekibi, geleneksel 'Wulong Xuhua' gösterisiyle Fener Festivali'ni coşkuyla kutladı. Etkinlikte havai fişeklerin eşlik ettiği gösteri büyük ilgi topladı.

TAİJİANG, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Taijiang ilçesinde 100'den fazla ejderha dansı ekibi, Fener Festivali'ni kutlamak için bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında sergilenen geleneksel "Wulong Xuhua" gösterisi yoğun ilgi gördü.

Bu gösteri, Miao etnik grubu tarafından havai fişekler eşliğinde yapılan bir ejderha dansı türü olarak biliniyor.

"Wulong", ejderha dansı anlamına gelirken, "Xuhua" ise yerel bir havai fişek türünü ifade ediyor.

Çin ay takviminin ilk ayının 15. günü olan Fener Festivali, bu yıl 12 Şubat'a denk geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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