Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Honduras'ın Kuşak ve Yol'a Katılmasından Memnuniyet Duyarız

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina ile bir araya geldi.

Han, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'ya içten selam ve en iyi dileklerini ilettiğini söyledi.

Han, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin-Honduras ilişkilerine büyük önem verdiğini ve birlikte ikili ilişkiler için ayrıntılı plan hazırlamak üzere en kısa sürede Devlet Başkanı Castro'nun Çin'i ziyaret etmesinden memnuniyet duyacağını belirtti.

Han, Çin ile Honduras arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının zamanın ruhuna uygun ve iki ülke ve iki halkın temel çıkarlarına yönelik olduğunu dile getirdi.

Han, Çin'in, devlet yönetimi hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Honduras ile çalışmaya hazır olduğunu ve birbirini tamamlayıcı güçlü yanlarını kapsamlı işbirliği enerjisine dönüştürmek için Honduras'ın Kuşak ve Yol işbirliğine katılmasından memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.

Han, Çin'in uluslararası ilişkilerde koordinasyon ve işbirliğini artırmak, gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını birlikte gözetmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere Honduras ile çalışmak istediğini belirtti.

Honduras Dışişleri Bakanı Reina da, Devlet Başkanı Castro'nun Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e olan içten selamlarını iletti ve Castro'nun en kısa zamanda Çin'i ziyaret etmek istediğini söyledi.

Honduras ve Çin'in diplomatik ilişkiler kurarak tarihi bir adım attığını belirten Reina, Honduras tarafının tek Çin ilkesini destekleyeceğini, Çin'in başarılı kalkınma deneyiminden dersler çıkaracağını ve iki halka faydalı olacak şekilde Çin ile tatbiki işbirliğini derinleştireceğini vurguladı.