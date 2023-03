Çin Cumhurbaşkanı Xi, Rus Gazetesi İçin Makale Kaleme Aldı

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in kaleme aldığı "Çin-Rusya Dostluğu, İşbirliği ve Ortak Kalkınma Konusunda Yeni Bir Sayfa Açmak İçin İlerliyoruz" başlıklı makalenin tamamı, Xi'in Rusya ziyareti öncesinde Rusya'nın Rossiyskaya Gazeta gazetesi ile RIA Novosti Haber Ajansı'nın internet sitesinde Pazartesi günü yayımlandı.

Makalenin öne çıkan kısımları şöyle:

Çin-Rusya Dostluğu, İşbirliği ve Ortak Kalkınma Konusunda Yeni Bir Sayfa Açmak İçin İlerliyoruz

Xi Jinping

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine kısa süre içinde Rusya Federasyonu'na resmi ziyarette bulunacağım. Rusya, on yıl önce cumhurbaşkanı seçildikten sonra ziyaret ettiğim ilk ülkeydi. Son on yılda Rusya'ya sekiz ziyarette bulundum. Her seferinde yüksek beklentilerle gelip, verimli sonuçlarla, Devlet Başkanı Putin ile Çin-Rusya ilişkilerinde yeni bir sayfa açarak ülkeme döndüm.

Çin ve Rusya, birbirlerinin en büyük komşusu ve kapsamlı stratejik koordinasyon ortağı olan iki ülke. İki ülke de hem dünyanın büyük ülkeleri, hem de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında bulunuyor. Her iki ülke de bağımsız bir dış politika izlerken, karşılıklı ilişkilerimizi diplomasi alanında yüksek öncelikli olarak görüyor.

Çin-Rusya ilişkilerinin daha da gelişmesi için geçmişten gelen net bir tarihsel mantık ve güçlü bir iç itici güç mevcut. Geride bıraktığımız 10 yılda geniş kapsamlı işbirliğimizde önemli mesafeler kat ettik ve yeni döneme yönelik dikkate değer büyük adımlar attık.

-- Üst düzey temaslar, Çin-Rusya ilişkilerine yön vermede önemli stratejik rol oynamıştır. İkili ilişkilerin büyümesi için önemli sistemsel ve kurumsal güvence sağlayan üst düzey etkileşimler ve çok yönlü işbirliği için bir dizi mekanizma oluşturduk. Yıllar boyunca Devlet Başkanı Putin ile yakın bir çalışma mesaisi yürüttüm. İkili ve uluslararası vesilelerle 40 kez görüştük. Birlikte çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin ve işbirliğinin planlarını çizdik ve karşılıklı menfaatlerimizi ilgilendiren önemli uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında zamanında iletişim kurarak Çin-Rusya ilişkilerinin sürekli, güçlü ve istikrarlı büyümesi için sağlam bir yönetim sağladık.

-- İki taraf da karşılıklı siyasi güveni pekiştirerek, büyük ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir model oluşturdu. Uzun süreli dostluk ve kazan-kazan anlayışına dayanan işbirliği vizyonu rehberliğinde Çin ve Rusya, ittifak yapmama, zıtlaşmama ve ilişkileri geliştirirken herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkelerine bağlı kaldı. Kendi ulusal gerçeklerimize uygun kalkınma yolunu izlerken birbirimize güçlü şekilde destek olduk ve ayrıca kalkınma ve canlanma süreçlerinde de birbirimizi destekledik. Bu sayede ikili ilişkiler daha olgun ve dirençli hale geldi. İlişkilerimiz yeni bir dinamizm ve enerji ile dolu, ve karşılıklı güven, barış içinde birarada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği temelinde büyük ülkeler arası yeni bir ilişki modelini geliştirmek üzere iyi bir örnek teşkil ediyor.

Rusya'ya yapacağım ziyaret dostluk, işbirliği ve barış yolculuğu olacak. Önümüzdeki yıllarda Çin-Rusya arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının büyümesi için yeni bir vizyon, yeni bir plan ve yeni tedbirleri ortaklaşa geliştirmek üzere Devlet Başkanı Putin ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Yatırım işbirliğinin yüksek kalitede gelişmesi için uygun koşulları yaratmak amacıyla, iki tarafın yatırım ile ekonomik işbirliğinin hem kalitesini hem de miktarını artırması, ayrıca politika koordinasyonunu hızlandırması gerekiyor. İki yönlü ticareti artırmalı, menfaat ve işbirliği alanlarının daha fazla yakınlaşmasına imkan sağlamalı ve geleneksel ticaret ile gelişen işbirliği alanlarının birbirini tamamlayıcı ve senkronize gelişimini desteklemeliyiz. İkili ve bölgesel işbirliğine daha fazla kurumsal destek sağlamak amacıyla, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Avrasya Ekonomik Birliği'nde sinerji oluşturmak için sürekli çaba göstermeliyiz.

Dünya bugün yüzyıldır görülmemiş köklü değişimlerden geçiyor. Barış, kalkınma ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliğinin tarihsel eğiliminin artık önüne geçilemez. Dünyadaki çok kutupluluk, ekonomik küreselleşme ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasinin hakim olduğu eğilimler geri döndürülemez. Diğer yandan, dünyamız karmaşık ve iç içe geçmiş geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik sorunları ile hegemonya, tahakküm ve zorbalığın zarar verici eylemlerinin yanı sıra, uzun ve çetrefilli küresel ekonomik toparlanma ile karşı karşıya bulunuyor. Dünya genelindeki ülkeler derinden endişeli ve krizden, işbirliğine dayalı bir çıkış yolu bulma konusunda istekli.

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Mart 2013'te konuşma yaparken, ülkelerin birbirine daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde bağlı ve bağımlı olduğunu, ve aynı küresel köyde yaşayan insanlığın, herkesin çıkarlarının iç içe geçtiği, ortak bir geleceğe sahip bir topluluğa giderek daha fazla dönüştüğünü söyledim. O zamandan beri Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni farklı vesilelerle önerdim. Tüm bunlar, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk vizyonumuzu zenginleştirerek ona yönelik tatbiki yollar sağladı. Bunlar, dünyanın, zamanımızın ve tarihi gidişatın içinden geçtiği değişimlere Çin'in verdiği cevabın bir parçasıydı.

Geçen bu on yıl boyunca, insanlığın ortak değerleri olan barış, kalkınma, eşitlik, adalet, demokrasi ve özgürlük insanların kalbinde daha derinde kök saldı. Uzun süreli barış, evrensel güvenlik ve ortak refaha sahip, açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya, giderek daha fazla ülkenin ortak hedefi haline geldi. Uluslararası toplum hiçbir ülkenin diğerlerinden üstün olmadığını, hiçbir yönetim modelinin evrensel olmadığını ve tek bir ülkenin uluslararası düzeni dikte etmemesi gerektiğini kabul etti. Tüm insanlığın ortak çıkarı, bölünmüş ve değişken olmaktan ziyade birleşmiş ve barış dolu bir dünyada yatıyor.

Ukrayna krizinde geçen yıldan beri her yönüyle tırmanış oldu. Çin, başından beri konunun esasına dayanan nesnel ve tarafsız bir tutum sergileyerek aktif olarak barış görüşmelerini destekledi. BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini gözetmek, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarına saygı duymak, krizin barışçıl çözümüne yardımcı olan tüm çabaları desteklemek ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamak gibi çeşitli önerilerde bulundum. Bu öneriler, Ukrayna krizinin çözümü için Çin'in temel ilkeleri haline geldi.

Kısa süre önce, tüm tarafların meşru kaygılarını dikkate alan ve uluslararası toplumun krizle ilgili en geniş ortak anlayışını yansıtan Çin'in Ukrayna Krizi'nin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumu'nu açıkladık. Bu, krizin etkilerinin hafifletilmesi ve siyasi çözümünün kolaylaştırılmasında yapıcı oldu. Karmaşık bir sorunun basit bir çözümü yoktur. Tüm taraflar ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu benimsedikleri ve eşit muameleye dayalı, rasyonel ve sonuç odaklı diyalog ve istişareyi sürdürdükleri sürece, hem krizi çözmenin makul bir yolunu hem de kalıcı barış ve ortak güvenliğe sahip bir dünyaya giden geniş yolu bulacaklarına inanıyoruz.

Dünya meselelerini iyi yönetebilmek için öncelikle ülkelerin kendi işlerini iyi idare etmeleri gerekir. Çin Komünist Partisi liderliğinde Çin halkı da, Çin'in modernleşme yolunda ulusun her alanda yeniden canlanmasını ilerletmek için birlik içinde çaba gösteriyor.