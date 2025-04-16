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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya Kralı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya Kralı ile Görüştü
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güneydoğu Asya turunun ikinci ayağı olan Malezya'da Kral Sultan İbrahim ile bir araya geldi. Kuala Lumpur'daki Ulusal Saray'da gerçekleşen görüşmede, Sultan İbrahim karşılamasıyla Xi'ye onur verdi.

KUALA LUMPUR, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya Kralı Sultan İbrahim Sultan İskender ile bir araya geldi. Görüşme çarşamba günü ülkenin başkenti Kuala Lumpur'daki Ulusal Saray'da gerçekleştirildi. Sultan İbrahim, görüşme öncesinde Xi için büyük bir karşılama töreni düzenledi. Xi, üç ülkeyi kapsayan Güneydoğu Asya turunun ikinci ayağı olan Malezya ziyaretine salı günü başladı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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