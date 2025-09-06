Çin, CERES-1 Roketiyle Yeni Uydular Gönderdi

Haberler

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 taşıyıcı roketi ile Kaiyun-1, Yuxing-3 08 ve Yunyao-1 27 uydularını başarılı bir şekilde fırlattı.

JİUQUAN, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin, CERES-1 taşıyıcı roketiyle uzay bir uydu grubu gönderdi.

Roket, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden cuma günü Beijing saatiyle 19.39'da fırlatıldı. Kaiyun-1, Yuxing-3 08 ve Yunyao-1 27 uyduları önceden belirlenmiş yörüngeye başarılı şekilde yerleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
