Albüm: Çin Porseleni Temalı Uluslararası Gezici Sergi İstanbul'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Çin porselen sanatının küresel yolculuğunu konu alan uluslararası gezici sergi, İstanbul'da ziyaretçilere açıldı. Sergide çağdaş seramik örnekleri ve boyama atölyeleri yer alıyor.
İSTANBUL, 13 Haziran (Xinhua) -- "Çin Porseleni: Global Yolculuk" temalı Çin Çağdaş Seramik Sanatı Uluslararası Gezici Sergisi, cuma günü İstanbul'da kapılarını ziyaretçilere açtı.
Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, çağdaş Çin seramik sanatının seçkin örnekleri beğeniye sunulurken, etkinlik kapsamında düzenlenen seramik boyama atölyeleri de yoğun ilgi görüyor.
Çin'in porselen üretimiyle ünlü Jingdezhen kentindeki Jingdezhen Seramik Üniversitesi tarafından düzenlenen sergi, 2 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.
Kaynak: Xinhua