Haberler

Albüm: Çin Porseleni Temalı Uluslararası Gezici Sergi İstanbul'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Albüm: Çin Porseleni Temalı Uluslararası Gezici Sergi İstanbul'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin porselen sanatının küresel yolculuğunu konu alan uluslararası gezici sergi, İstanbul'da ziyaretçilere açıldı. Sergide çağdaş seramik örnekleri ve boyama atölyeleri yer alıyor.

İSTANBUL, 13 Haziran (Xinhua) -- "Çin Porseleni: Global Yolculuk" temalı Çin Çağdaş Seramik Sanatı Uluslararası Gezici Sergisi, cuma günü İstanbul'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, çağdaş Çin seramik sanatının seçkin örnekleri beğeniye sunulurken, etkinlik kapsamında düzenlenen seramik boyama atölyeleri de yoğun ilgi görüyor.

Çin'in porselen üretimiyle ünlü Jingdezhen kentindeki Jingdezhen Seramik Üniversitesi tarafından düzenlenen sergi, 2 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Xinhua
Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar netleşti, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu

İşçiler tarafından bulundu! Çöplükten vahşet çıktı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
AP'nin 'yaptırım' iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor

Türkiye'yi hedef alan parlamenterin maskesi düştü

Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor