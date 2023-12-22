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Çin, Büyük Körfez Bölgesi'nde İşbirliği ve Kalkınmayı Artıracak Planlar Açıkladı

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BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlamacısı olan Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Perşembe günü Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde işbirliği ve kalkınmayı artırmayı amaçlayan iki plan açıkladı.

BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlamacısı olan Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Perşembe günü Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde işbirliği ve kalkınmayı artırmayı amaçlayan iki plan açıkladı.

Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Hizmet Endüstrisi İşbirliği Bölgesi planına göre, Büyük Körfez Bölgesi'nin geliştirilmesi ve Hong Kong'un kalkınma alanının genişletilmesinde Shenzhen kentindeki Qianhai bölgesinin öncü rol oynaması bekleniyor.

Planda, 120,56 kilometrekarelik bir alanı kapsayan işbirliği bölgesinin, 2035 yılına kadar Hong Kong ve Makao ile endüstriyel sinerji ve pazar bağlanabilirliği kurulmasını içeren inovasyon odaklı bir kalkınma modeli oluşturacağı belirtildi. İşbirliği bölgesi böylece yeni bir uluslararası ticaret merkezi, üst düzey bir uluslararası nakliye hizmet merkezi ve yüksek kaliteli kalkınma için bir dinamo haline gelecek.

Komisyon, Zhuhai kentinin Hengqin adasındaki Guangdong-Makao derinlemesine işbirliği bölgesi için de bir plan yayımladı.

Buna göre, 106 kilometrekarelik bölgenin 2035 yılı itibarıyla Guangzhou-Zhuhai-Makao bilim ve teknoloji inovasyon koridoru için güçlü bir büyüme motoru haline gelmesi ve Makao ekonomisinde gerekli çeşitliliğin teşvik edilmesine yardımcı olması bekleniyor.

Planda, Hengqin işbirliği bölgesinin 2035'e kadar Hengqin ile Makao arasında serbest kaynak akışını destekleyen yaşanabilir bir alan haline gelmesinin de beklendiği belirtildi. Bu çerçevede bölgede yaklaşık 80.000 Makao sakininin çalışması ve yaklaşık 120.000 kişinin yaşaması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Körfez Makao Güncel Haberler

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