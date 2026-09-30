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Çin Bilimler Akademisi, karanlık madde ve sentetik hücre odaklı 10 proje başlattı

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Çin Bilimler Akademisi, bilimin öncü alanlarında atılım ve kilit alanlarda özgün çıktı hedefleyen yeni bir araştırma programı başlattı. İlk 10 proje, yeni element sentezi, karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası, kimyasal bağ ölçümü ile sentetik hücre oluşturmayı kapsıyor.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen basın toplantısı, 29 Eylül 2026.

Çin Bilimler Akademisi salı günü yaptığı açıklamada, bilimin öncü alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirerek, kilit alanlarda önemli, özgün araştırma çıktıları elde etmeyi amaçlayan yeni bir programın başlatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre program kapsamındaki ilk 10 proje, yeni elementlerin sentezi, karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası, kimyasal bağların mikroskobik ölçümü ve sentetik hücrelerin oluşturulması gibi alanlardaki araştırmalara odaklanıyor. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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