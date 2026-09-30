Çin Bilimler Akademisi, karanlık madde ve sentetik hücre odaklı 10 proje başlattı

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BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen basın toplantısı, 29 Eylül 2026.

Çin Bilimler Akademisi salı günü yaptığı açıklamada, bilimin öncü alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirerek, kilit alanlarda önemli, özgün araştırma çıktıları elde etmeyi amaçlayan yeni bir programın başlatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre program kapsamındaki ilk 10 proje, yeni elementlerin sentezi, karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası, kimyasal bağların mikroskobik ölçümü ve sentetik hücrelerin oluşturulması gibi alanlardaki araştırmalara odaklanıyor. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua