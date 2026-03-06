Çin: Beidou Uydu Sistemi'ne Bağlı Sektörlerin Büyüklüğü 5 Yılda 145 Milyar Doları Aşacak

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst düzey kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun Başkanı Zheng Shanjie, BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'ne dayalı sektörlerin büyüklüğünün beş yıl içinde 1 trilyon yuanı (yaklaşık 144,9 milyar ABD doları) aşmasının beklendiğini söyledi.

Zheng, cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'nin geniş çaplı kullanımını teşvik etmeye yönelik projeyi uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua