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Çin Başbakanı Li, Slovenya'nın Yeni Başbakanı Jansa'ya Kutlama Mesajı Gönderdi

Çin Başbakanı Li, Slovenya'nın Yeni Başbakanı Jansa'ya Kutlama Mesajı Gönderdi
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Çin Başbakanı Li Qiang, Slovenya Başbakanı olarak göreve başlayan Janez Jansa'ya kutlama mesajı gönderdi. Li, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu vurgulayarak işbirliğini genişletme niyetini ifade etti.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Slovenya Başbakanı olarak göreve başlayan Janez Jansa'ya kutlama mesajı gönderdi.

Li perşembe günü gönderdiği mesajında, uzun süredir geleneksel dostluk bağlarına sahip olan Çin ve Slovenya'nın karşılıklı saygı, karşılıklı güven ve kazan-kazan işbirliğini istikrarlı şekilde sürdürdüğünü şekilde sürdürdüğünü belirterek, Slovenya ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade etti.

Li, Jansa ile sağlam bir çalışma ilişkisi kurmaya, geleneksel dostluğu ileriye taşımaya, politika iletişimini artırmaya, tatbiki işbirliğini genişletmeye ve iki halka daha fazla fayda sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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