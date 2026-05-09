Çin Başbakanı Li, Bulgaristan Başbakanı Olarak Göreve Gelen Radev'i Kutladı

Çin Başbakanı Li Qiang, Bulgaristan'ın yeni Başbakanı Rumen Radev'e kutlama mesajı göndererek iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Li, iki taraf arasında her düzeyde etkileşimi artırma ve stratejik ortaklığı güçlendirme niyetini belirtti.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Bulgaristan Başbakanı olarak göreve başlayan Rumen Radev'e kutlama mesajı gönderdi.

Li cuma günkü mesajında, 77 yıl önce diplomatik ilişkiler kuran Çin ve Bulgaristan'ın, o günden bu yana birbirlerine her zaman eşit muamele ettiğini, saygı duyduğunu ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde ettiğini belirtti. Li, iki ülke arasındaki dostluğun zamanla daha da güçlendiğini vurguladı.

Bulgaristan ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Li, iki ülkenin halklarına daha fazla fayda sağlama amacıyla her düzeyde ikili etkileşimleri artırmak, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Bulgaristan stratejik ortaklığını daha yüksek seviyelere taşımak üzere Radev ile çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
