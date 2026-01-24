Çin'de Bahar Bayramı ve Çin Yeni Yılı İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor
Çin'in Tianjin kentinde vatandaşlar, yaklaşan Bahar Bayramı için geleneksel olarak bahar beyitleri ve 'Fu' karakteri yazan sanatçılarla hazırlıklara başladı. Taze çiçekler ve süslemelerle dolu kültür merkezi, Yeni Yıl kutlamaları için canlanıyor.
BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin'deki bir kültür merkezinde vatandaşlar için bahar beyitleri ve iyi şans anlamına gelen Çince "Fu" karakteri yazan sanatçılar, 22 Ocak 2026.
Çin'de halk, yaklaşan Bahar Bayramı veya Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için taze çiçekler, süsler, bahar beyitleri ve diğer geleneksel malzemeleri hazırlıyor. (Fotoğraf: Du Penghui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel