Haberler

Çin'de Bahar Bayramı ve Çin Yeni Yılı İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Tianjin kentinde vatandaşlar, yaklaşan Bahar Bayramı için geleneksel olarak bahar beyitleri ve 'Fu' karakteri yazan sanatçılarla hazırlıklara başladı. Taze çiçekler ve süslemelerle dolu kültür merkezi, Yeni Yıl kutlamaları için canlanıyor.

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin'deki bir kültür merkezinde vatandaşlar için bahar beyitleri ve iyi şans anlamına gelen Çince "Fu" karakteri yazan sanatçılar, 22 Ocak 2026.

Çin'de halk, yaklaşan Bahar Bayramı veya Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için taze çiçekler, süsler, bahar beyitleri ve diğer geleneksel malzemeleri hazırlıyor. (Fotoğraf: Du Penghui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Barış Kurulu'na davet ettiklerinin neredeyse yarısı ABD'ye giremiyor

Gazze Barış Kurulu Trump'ın yasaklarına takıldı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
Trump'ın Barış Kurulu'na davet ettiklerinin neredeyse yarısı ABD'ye giremiyor

Gazze Barış Kurulu Trump'ın yasaklarına takıldı
Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuruyor
Pentagon'dan yeni savunma stratejisi: Öncelikli kaygı unsuru artık Çin değil

Trump, askeri stratejiyi kökten değiştirdi! Öncelik artık o ülke değil