Çin'de Bahar Bayramı ve Çin Yeni Yılı İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin'deki bir kültür merkezinde vatandaşlar için bahar beyitleri ve iyi şans anlamına gelen Çince "Fu" karakteri yazan sanatçılar, 22 Ocak 2026.

Çin'de halk, yaklaşan Bahar Bayramı veya Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için taze çiçekler, süsler, bahar beyitleri ve diğer geleneksel malzemeleri hazırlıyor. (Fotoğraf: Du Penghui/Xinhua)