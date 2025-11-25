Haberler

Çin, Arunaçal Pradeş İddiasını Reddetti

Çin, Hindistan vatandaşı bir kadının sınır eyaleti nedeniyle alıkonulduğu iddialarını yalanladı ve resmi açıklamalarda bulundu. Hindistan, olayı protesto etti.

Çin, Japonya'ya seyahat eden ve transit geçiş için Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'nı kullanan Hindistan vatandaşı bir kadının, pasaportunda doğum yerinin iki ülke arasındaki ihtilaflı sınır eyaleti "Arunaçal Pradeş" olduğu için alıkonulduğu iddiasını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in gümrük otoritelerinin yasalara ve düzenlemelere uygun kontroller yaptığını, Hint vatandaşına zorlayıcı tedbirler uygulanmadığını, "alıkoyma" veya "taciz etmenin" söz konusu olmadığını belirtti.

Hint vatandaşının meşru haklarının ve çıkarlarının korunduğunu ifade eden Sözcü Mao, hava yolu şirketinin yolcuya dinlenme tesisi ve yemek temin ettiğini öne sürdü.

Mao, Çin'in, Hindistan'ın "Arunaçal Pradeş" eyaletini hiçbir zaman tanımadığını ve "Zangnan" (Güney Tibet) olarak adlandırdığı bölgenin Çin toprağı olduğunu savundu.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletinde doğan ve İngiltere'de finans danışmanlığı yapan Prema Wangjom Thongdok, geçen hafta Londra'dan Japonya'ya Şanghay aktarmalı seyahat ederken pasaportunun geçersiz olduğu gerekçesiyle Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'nda 18 saat alıkonulduğunu iddia etmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının, olayla ilgili olarak Çin'i diplomatik kanallardan protesto ettiği bildirilmişti.

Çin-Hindistan sınır sorunu

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın "Arunaçal Pradeş" eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
