Çin-Afrika Yeşil Teknoloji Parkı ile Çölleşmeye Karşı Mücadele
Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinde çölleşmeyle mücadele amacıyla oluşturulacak 7.000 kilometrelik ekolojik bariyer, Afrika'nın Büyük Yeşil Duvar İnisiyatifi'ni destekliyor.
BİR EL BARKA, 4 Haziran (Xinhua) -- Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinde çölleşmeyle mücadele kapsamında 7.000 kilometrelik ekolojik bariyer oluşturmayı hedefleyen Çin- Afrika Yeşil Teknoloji Parkı, 2007 yılında başlatılan Afrika'nın Büyük Yeşil Duvar İnisiyatifi'ni destekleyen önemli bir tanıtım projesi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel