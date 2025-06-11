Çin-Afrika İşbirliği Forumu, Changsha'da Toplandı

Çin-Afrika İşbirliği Forumu, Changsha'da Toplandı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun Takip Eylemlerinin Uygulanmasına İlişkin Koordinatörler Bakanlar Toplantısı için Afrikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

CHANGSHA, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi salı günü Çin- Afrika İşbirliği Forumu'nun Takip Eylemlerinin Uygulanmasına İlişkin Koordinatörler Bakanlar Toplantısı'na katılan Afrikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen toplantıya katılan Afrikalı bakanlar arasında Kenya Başbakanı ve Dışişleri ile Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanı Musalia Mudavadi, Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall, Tanzanya Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanı Mahmoud Thabit Kombo, Namibya Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Bakanı Selma Ashipala-Musavyi, Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale ve Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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