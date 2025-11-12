Çin, ABD'yi İnsan Hakları İşbirliğine Çağırdı

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'ye bir an önce Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması'yla yeniden işbirliği yapma, tüm tarafların incelemelerini kabul etme ve kendi insan hakları ihlallerini aktif olarak ele alma çağrısında bulundu.

Basında yer alan bazı haberlerde ABD'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde gerçekleştirilecek ABD'ye yönelik Evrensel Periyodik İnceleme toplantısına katılmayı reddederek, sürecin planlandığı gibi ilerlemesini imkansız hale getirdiği bildirilmişti. Konsey geçen hafta oybirliğiyle aldığı kararda ABD'nin katılımı reddetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Salı günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lin, Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması'nın, insan hakları konusunda etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek üzere BM Genel Kurulu'nun kararıyla oluşturulmuş önemli bir mekanizma olduğunu vurguladı.

Lin, BM'ye üye ülkelerin yapıcı bir tutum sergileyerek incelemeye katılması, kendi insan hakları koşullarını açıkça ortaya koyması ve diğer tarafların yapıcı önerilerine açık olması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin bir yandan diğer ülkelerin insan hakları koşulları hakkında sorumsuz yorumlar içeren sözde yıllık insan hakları raporu yayımladığını, öte yandansa BM'nin insan hakları ajanslarıyla çalışmaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiğini kaydeden Lin, "Tipik bir çifte standart örneği olan bu hamle, ABD'nin, aslında insan haklarını önemsemediğini ve BM mekanizmalarına yönelik seçici bir yaklaşım sergilediğini açıkça gösteriyor" dedi.

Lin, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni savunarak, çok taraflılığı uygulamak, insanı ön plana çıkarıp merkeze almak ve uluslararası insan hakları davasını doğru yolda sürdürmek üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.