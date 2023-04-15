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Çin: ABD'nin Çinli Firmaları Yaptırım Listesine Eklemesi Sınır Aşan Yargı Yetkisi Uygulamasıdır

Çin: ABD'nin Çinli Firmaları Yaptırım Listesine Eklemesi Sınır Aşan Yargı Yetkisi Uygulamasıdır

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BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in, ABD'nin sözde Rusya'yla ilgili bahanelerin arkasına saklanarak Çinli şirketleri "yaptırım listesine" ve Özel Olarak Düzenlenmiş Vatandaşlar Listesi'ne alma hamlesine şiddetle karşı çıktığını söyledi.

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in, ABD'nin sözde Rusya'yla ilgili bahanelerin arkasına saklanarak Çinli şirketleri "yaptırım listesine" ve Özel Olarak Düzenlenmiş Vatandaşlar Listesi'ne alma hamlesine şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Sözcü, Cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin hamlesinin, uluslararası yasalara uygun olmadığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmadığını belirtti. Sözcü, "Bu, tipik bir tek taraflı yaptırımlar ve sınır aşan yargı yetkisi uygulamasıdır" dedi.

Sözcü, uygulamanın Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde baltaladığını ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini dile getirdi.

ABD'nin vakit geçirmeksizin yanlış uygulamalarını düzeltmesi ve Çinli işletmelerin makul olmayan şekilde baskılanmasına son vermesi gerektiğini kaydeden sözcü, Çin'in Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını güçlü şekilde gözeteceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Rusya Sözcü Güncel Haberler

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