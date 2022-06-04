Çin ABD Büyükelçisi: Tek Çin İlkesi, Çin-Abd İlişkilerinin Temelidir - Haberler

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Çin ABD Büyükelçisi: Tek Çin İlkesi, Çin-Abd İlişkilerinin Temelidir

Xinhua - Güncel
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Çin ABD Büyükelçisi: Tek Çin İlkesi, Çin-Abd İlişkilerinin Temelidir

Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, ABD Başkanı Joe Biden'in taahhütlerine ciddiyetle uyulması gerektiğini, Çin-ABD ilişkilerindeki mevcut sorunların aşılması için bunun kritik önemde olduğunu söyledi.

Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, ABD Başkanı Joe Biden'in taahhütlerine ciddiyetle uyulması gerektiğini, Çin-ABD ilişkilerindeki mevcut sorunların aşılması için bunun kritik önemde olduğunu söyledi.

HOUSTON, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Perşembe günü yaptığı açıklamada, tek Çin ilkesinin Çin-ABD ilişkilerinin temeli olduğunu söyledi. Houston'daki Teksas Asya Toplumu Merkezi'nde konuşan Qin, Taiwan meselesinin Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli, hassas ve temel sorun olduğunu belirtti. Büyükelçi, "Başkan Biden, ABD'nin Çin ile yeni bir Soğuk Savaş çıkarmak, Çin'in sistemini değiştirmek veya Çin'e karşı ittifakları yeniden canlandırmak istemediğini ve ABD'nin 'Taiwan'ın bağımsızlığını' desteklemediğini ya da Çin ile bir çatışma çıkarma niyetinde olmadığını açıkça belirtti" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın taahhütlerine ciddiyetle uyulması gerektiğini söyleyen Qin, Çin-ABD ilişkilerindeki mevcut sorunların aşılması için bunun kritik önemde olduğunu söyledi. Qin, "ABD, üç adet Çin-ABD ortak bildirisinde yer alan Taiwan sorununa ilişkin taahhütlerine bağlı kalmalı. Tek Çin ilkesinin içini boşaltmamalı, 'Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçleri desteklememeli ve bunlara göz yummamalı, Taiwan'ın statüsünün belirsiz olduğunu iddia etmemelidir çünkü bu hamleler yalnızca Taiwan Boğazı'nda gerilim yaratacak ve bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atacaktır" ifadelerini kullandı.

Xinhua / Güncel

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