Çin, 9 Uydu Taşıyan Lijian-1 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi
Çin, Lijian-1 taşıyıcı roketi ile 9 uyduyu uzaya fırlattı. Roket, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla yükseldi ve uyduları planlanan yörüngelerine yerleştirdi.
1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Fırlatma görevinden görüntüler
Çin çarşamba günü 9 uydu taşıyan Lijian-1 (Kinetica-1 Y11) taşıyıcı roketini uzaya fırlattı.
Çin çarşamba günü 9 uydu taşıyan Lijian-1 (Kinetica-1 Y11) taşıyıcı roketini uzaya fırlattı. Rokette yer alan uydulardan birinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğu bildirildi.
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi yakınlarındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden çarşamba günü Beijing saatiyle 12.03'te fırlatılan roket, uyduları önceden planlanan yörüngelerine başarılı şekilde yerleştirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)