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Çin, 500 Metre Yükseklikte Yüzer Hava Türbini ile Enerji Üretiminde Rekor Kırdı

Çin, 500 Metre Yükseklikte Yüzer Hava Türbini ile Enerji Üretiminde Rekor Kırdı
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Çin'de geliştirilen S500 yüzer hava türbini, Hubei eyaletinde 500 metre yükseklikte 50 kilovatın üzerinde enerji üreterek, maksimum uçuş yüksekliği ve güç üretiminde yeni bir rekor kırdı. Bu teknoloji, acil durumlar için hızlı bir güç kaynağı sağlama potansiyeli taşıyor.

WUHAN, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yerli olarak geliştirilen yüzer hava türbini, ülkenin orta kesimlerindeki Hubei eyaletinde yüksek irtifalardaki daha güçlü ve istikrarlı rüzgarlardan yararlanarak enerji üretmek için rekor bir yüksekliğe çıktı.

Sistemin geliştiricilerinden Beijing SAWES Enerji Teknolojisi Limited Şirketi'nden Perşembe günü açıklamaya göre, helyum dolu S500 hava aracı, Jingmen kentinde yerden 500 metre yükseğe çıkarak 50 kilovatın üzerinde güç üretti.

Şirket, bu operasyonla hem maksimum uçuş yüksekliği hem de böyle bir tasarıma sahip havadaki bir türbin tarafından üretilen güç açısından rekor kırıldığını söyledi.

Yüksek irtifadaki rüzgarlar, düşük maliyetle elde edilebilen yaygın ve istikrarlı bir temiz enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Yüzer hava türbini sisteminde, uçurtma benzeri bir zeplinle jeneratör yukarı çıkarılıyor ve üretilen elektrik sabitleyici zincirler aracılığıyla yere gönderiliyor.

Şirket, S500 hava aracını Tsinghua Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü gibi Çinli enstitülerle işbirliği içinde geliştirdi.

Şirketin teknolojiden sorumlu başkanı Weng Hanke, "S500, acil kurtarma, ölçme ve haritalama ve kentsel güvenlik gibi senaryolar için geliştirildi. Bir deprem veya sel meydana geldiğinde yerinde güç kaynağı ve iletişim sağlamak için hızlı bir şekilde kullanılabilir" diye konuştu.

Weng, türbini kullanarak 1.000 metre yükseklikte 100 kilovatlık enerji üretimini test etmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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