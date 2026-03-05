Haberler

Çin Hükümet Raporu: 2026'da Daha Proaktif Bir Mali Politika İzlenecek

Güncelleme:
Çin, 2026 yılında mali politikasını daha proaktif hale getirerek bütçe açığını 230 milyar yuan artırmayı ve GSYİH'ya oranını yüzde 4 olarak hedeflemeyi planlıyor. Toplam bütçe açığının 5,89 trilyon yuan olması öngörülüyor.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, 2026 yılında daha proaktif bir mali politika izlemeyi ve bütçe açığını geçen yıla kıyasla 230 milyar yuan (yaklaşık 33,29 milyar ABD doları) artırmayı hedefliyor.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporuna göre, bu yıl bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı yaklaşık yüzde 4 olarak hedefleniyor ve toplam bütçe açığının 5,89 trilyon yuan seviyesinde olması öngörülüyor.

Raporda ayrıca genel kamu bütçesi harcamalarının ilk kez 30 trilyon yuana ulaşmasının beklendiği ve bunun 2025 seviyesine kıyasla yaklaşık 1,27 trilyon yuanlık artış anlamına geldiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

