Çin Hükümet Raporu: 2026'da Daha Proaktif Bir Mali Politika İzlenecek

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, 2026 yılında daha proaktif bir mali politika izlemeyi ve bütçe açığını geçen yıla kıyasla 230 milyar yuan (yaklaşık 33,29 milyar ABD doları) artırmayı hedefliyor.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporuna göre, bu yıl bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı yaklaşık yüzde 4 olarak hedefleniyor ve toplam bütçe açığının 5,89 trilyon yuan seviyesinde olması öngörülüyor.

Raporda ayrıca genel kamu bütçesi harcamalarının ilk kez 30 trilyon yuana ulaşmasının beklendiği ve bunun 2025 seviyesine kıyasla yaklaşık 1,27 trilyon yuanlık artış anlamına geldiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua