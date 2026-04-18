Çin Ulusal Uzay İdaresi: 2026'da Çok Sayıda Uzay Görevi Gerçekleştireceğiz

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin, 2026 yılında Tianwen-2'nin hedeflediği asteroide yakın geçişi ve gözlemleri de dahil olmak üzere çok sayıda uzay görevi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi Sistem Mühendisliği Dairesi Müdür Yardımcısı Liu Yunfeng cuma günü yaklaşan Çin Uzay Günü hakkında düzenlenen basın toplantısında Shenzhou-23'ün fırlatılması gibi mürettebatlı görevler gerçekleştireceklerini, çok sayıda yeniden kullanılabilir roket için uçuş doğrulama testleri yürüteceklerini ve ticari uzay sektöründe yüksek kaliteli gelişimi teşvik edeceklerini belirtti.

2025 yılında bir uzay keşfi konusunda istikrarlı adımlar attıklarını kaydeden Liu, önceki yıla kıyasla yüzde 35'lik bir artışla 92 uzay fırlatma görevi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Liu, Çin'in ilk asteroit keşfi ve örnek geri getirme görevi kapsamında başarıyla fırlatılan Tianwen-2 keşif aracının, 2016HO3 asteroidine doğru transfer yörüngesine girdiğini ifade etti. Liu, Mars'ta küresel ve bölgesel incelemelerini sürdüren Tianwen-1 görevinde elde edilen 3,5 terabaytlık bilimsel verinin dünya genelindeki bilim insanlarının kullanımına açıldığını bildirdi.

Mürettebatlı uzay görevleri çerçevesinde ilk acil fırlatma görevi de dahil olmak üzere dört fırlatma ve iki dönüş görevinin başarıyla tamamlandığını belirten Liu, mürettebatlı Ay keşif programına yönelik hazırlıkların da istikrarlı şekilde ilerlediğini dile getirdi.

BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'nin kilit önemdeki sektörler ve genel tüketim alanlarında geniş ölçekli uygulanmasını hızlandırdıklarına dikkat çeken Liu, Ziyuan-3 04 uydusunun başarılı fırlatılmasının, stereoskopik Dünya gözlem kapasitelerini daha da güçlendirdiğini söyledi.

Liu, Çin'in uydu internet sistemi geliştirme çalışmalarının genel olarak hız kazandığını ve uydu kümesi konuşlandırmasına yönelik büyük ölçekli üretim hatlarında da hızlı ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Art arda 100 başarılı fırlatma gerçekleştiren Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketinin, ülkenin 100 fırlatma seviyesine ulaşan ikinci roket türü olduğunu kaydeden Liu, Zhuque-3 ve Uzun Yürüyüş-12A yeniden kullanılabilir taşıyıcı roketlerinin ise ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı.

24 Nisan'da Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenecek 11. Çin Uzay Günü çerçevesinde planlanan etkinlikler hakkında da bilgi veren Liu, bu kapsamda açılış töreni, uzay bilimi sergileri ve kültürel forumlar yapılacağını kaydetti.

Bu yıl 23-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Çin Uzay Konferansı kapsamında ana forumun yanı sıra 20'den fazla akademik oturumun gerçekleştirilmesi planlanıyor. 24 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Chengdu'da düzenlenecek uzay bilimi ve teknolojisi sergisinde ise uzay teknolojisi, uzay bilimi, uzay uygulamaları ve ticari havacılık alanındaki gelişmeler sergilenecek.

Çin, 2016 yılından bu yana ilk uydusu olan Dongfanghong-1'in 24 Nisan 1970 tarihinde uzaya gönderilmesi anısına 24 Nisan'ı Çin Uzay Günü olarak kutluyor.

