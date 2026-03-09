Çin Yüksek Halk Savcılığı: Telekom Dolandırıcılığı Suçlarına Karşı Daha Sert Önlemler Alınacak

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin, 2026 yılında telekom dolandırıcılığı ve çevrimiçi dolandırıcılık suçlarıyla mücadele çabalarını artıracak.

Çin Yüksek Halk Savcılığı'nın, Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumuna pazartesi günü sunduğu rapora göre, geçen yıl telekom dolandırıcılığı ve çevrimiçi dolandırıcılık suçlarından yaklaşık 69.000 kişi hakkında kovuşturma başlatıldı.

2025 yılında sınır ötesi telekom dolandırıcılığına sert bir darbe indiren Çin, dolandırıcılık, kasten adam öldürme ve kasten yaralama suçlarından şüpheli 285 kişiyi kovuşturdu. Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren suç çetelerinin himayesinde hareket eden söz konusu kişilerin, Çin vatandaşlarını hedef aldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua