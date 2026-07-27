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Çin, 2026-2030'da Engelli Eğitimi ve Vasilik Yasalarını İyileştirecek

Çin, 2026-2030'da Engelli Eğitimi ve Vasilik Yasalarını İyileştirecek
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Çin Engelliler Federasyonu Başkanı Cheng Kai, 2026-2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Plan kapsamında engelli bireyler için eğitim ve yetişkin vasiliği yasal çerçevelerinin iyileştirileceğini duyurdu. Çin, engelli haklarını koruyan 110'dan fazla yasa ve çok sayıda yönetmeliğe sahip.

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Engelliler Federasyonu Başkanı Cheng Kai, 2026-2030 döneminde engelli bireyler için eğitim ve yetişkin vasiliği ile ilgili yasal çerçeveleri iyileştirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Cheng pazartesi günkü basın toplantısında, ülkenin 15. Beş Yıllık Plan dönemindeki (2026-2030) engellileri koruma ve kalkındırma planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cheng, Çin'in engellilerin korunmasına ilişkin yasada revizyona gideceğini ve engelsiz yaşam ortamı oluşturulmasına dair yasasının uygulanması için yerel mevzuatı destekleyeceğini belirtti.

Çin, engelli bireylerin hak ve çıkarlarını korumaya yönelik 110'dan fazla yasa, 70'ten fazla idari yönetmelik ve 90'dan fazla yerel yönetmelikten oluşan bir yasal çerçeve oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
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