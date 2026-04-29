Haberler

Çin, 14 Maden Türünde Dünyanın En Büyük Rezervine Sahip

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin, nadir toprak elementleri, tungsten, kalay, molibden, antimon, galyum, germanyum, indiyum, florit ve grafit dahil olmak üzere 14 maden türünde dünyanın en büyük rezervlerine sahip bulunuyor.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre Çin, 2025 yılında kömür, vanadyum, titanyum, çinko, nadir toprak elementleri, tungsten, kalay, molibden, antimon, galyum, indiyum, altın ve tellür dahil 17 madenin üretiminde de dünya genelinde ilk sırada yer aldı.

Çin'in madencilik sektörünün üretimi 2025 yılında yaklaşık 32,7 trilyon yuan (yaklaşık 4,77 trilyon ABD doları) seviyesine ulaşarak ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 23'ünden fazlasını oluşturdu. Bu rakamlar, maden üretiminin yanı sıra maden eritme ve işleme alanında ülkenin dünyadaki öncü konumunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Bakanlık yetkilileri, Çin'in aynı zamanda küresel eritme ve işleme endüstrileri için başlıca tedarikçilerden biri olduğunu belirtti. Çin'in sahip olduğu maden ve doğal kaynakların, ülkenin sanayi zincirlerinin istikrarını güvence altına alırken yeni gelişen sektörlerin büyümesini desteklediği ve küresel geçim kaynaklarına da katkı sağladığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

