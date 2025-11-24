Haberler

CİMER'e Öğretmenler Günü İçin Teşekkür Başvuruları Yağdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenci ve velilerden binlerce teşekkür mesajı gönderildi. Öğrenciler, öğretmenlerine duydukları minneti şiirle ya da 'yılın öğretmeni' adaylıklarıyla ifade etti.

Öğrenciler ve velileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tebrik ve teşekkür başvuruları gönderdi.

Vatandaşların yalnızca istek, şikayet, görüş-öneri, bilgi edinme değil kamu politikaları ve kamu görevlilerinden duyulan memnuniyet dolayısıyla teşekkür başvurularının da alındığı CİMER, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında da ilk başvuru merkezi oldu.

CİMER'e kutlama ve teşekkür başvuruları geçen hafta süresince başvuru konularının ilk sırasına yerleşti.

81 ilden binlerce okulda görev yapan öğretmenlerin görev bilinci, ilgi ve duyarlılıkları, sabır ve anlayışları, verdikleri emek ve sevgi dolayısıyla şanslı olduklarını belirten öğrenciler ve velileri, öğretmenlere teşekkürlerini CİMER üzerinden iletti.

Yapılan binlerce başvuruda öğrenciler ve veliler, ilgi, alaka, anlayış, sabır ve güzel yaklaşımlarından dolayı öğretmenlerine teşekkür etti, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bazı öğrenciler minnetini şiirle ifade ederken, kimisi de öğretmenini "yılın öğretmeni" olarak aday gösterdi.

Başvurularda öğretmenlerin öğrencilerine yaklaşımı, ilgi ve davranışları, verdikleri eğitim, sabır ve anlayışları, güven verici tutumları, bitmeyen enerjileri, emek ve özverileri, sevgileri, şefkatleri, örnek ve rol model olarak katkıları, velilerle kurdukları açık iletişime yönelik teşekkür mesajları öne çıktı.

Veliler en çok da çocuklarının okula her gün istekle gitmesi, sosyal ve duygusal olarak hızlı gelişimlerini izlemekten duydukları memnuniyeti iletti.

Öğrenciler ve veliler, öğretmenlerine, "Yalnızca bilgi değil, değer, özgüven ve umut kattınız", "Çocuğum için artık okul zorunluluk değil gitmek istediği bir yer. İyi ki varsınız", "Sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda bir rehber oldunuz", "Çocuğumuzun kalbinde bıraktığınız iz, hayatı boyunca silinmeyecek" mesajlarını iletti.

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm fedakar, sabırlı ve gönülden emek veren öğretmenleri kutlayan öğrenciler ve veliler, teşekkür mesajlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine teslim edilmesini istedi.

Öğretmenler, doktorlar, güvenlik görevlileri başta olmak üzere görevini layıkıyla yapan kamu görevlilerine teşekkür başvuruları CİMER'e her dönem yapılıyor. Söz konusu personele, teşekkür mesajları, kurumları tarafından iletiliyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
