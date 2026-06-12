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Yüksekova'da 5 metreyi bulan kar kütleleri temizleniyor

Yüksekova'da 5 metreyi bulan kar kütleleri temizleniyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Cilo Dağları eteklerindeki Mergezer Yaylası'nın yolu, kış boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yer yer 5 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Cilo Dağları eteklerinde bulunan Mergezer Yaylası'nda, ekiplerin yer yer 5 metreyi bulan kar kütlelerini temizleme çalışmaları sürüyor.

Yüksekova'ya bağlı 2 bin 500 rakımlı Cilo Dağları eteklerinde bulunan Pınargözü köyü sınırlarında yer alan Mergezer Yaylası'nın yolu, kış boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaylaya çıkmak isteyen besiciler ve vatandaşlar için Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. Kar kalınlığının bazı noktalarda 4 ila 5 metreyi bulduğu yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta, iş makineleriyle yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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