Çilek Tarlasındaki Sincap Gülümsetti

Güncelleme:
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çilek tarlasında çalışan çiftçi, kova içindeki çileklerden yiyen sincapla keyifli anlar yaşadı ve o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Çiftçi Bekir Hurşut, tarlasından çilek topladığı sırada kovaya yaklaşan sincabı fark etti.

Sincabın toplanmış çileklerden birini alarak kaçtığını gören Hurşut, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Kovadan sık sık çilek almaya gelen sincap ile sohbet eden çiftçinin görüntüsü, izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
