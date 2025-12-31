Haberler

Çıldır Gölü'nde atlı kızakla snowboard

Çıldır Gölü'nde atlı kızakla snowboard
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çıldır Gölü'nde buzla kaplı yüzeyde gerçekleştirilen atlı snowboard etkinliği, yerli ve yabancı misafirler için renkli görüntüler oluşturdu. Geleneksel atlı kızaklar ve modern kış sporları bir araya geldi.

ÇILDIR Gölü'nün buzla kaplanan yüzeyinde bir ziyaretçi, atlı snowboard yapıldı. Buz tutan gölde geleneksel atlı kızak keyfi ile modern kış sporlarından snowboard renkli görüntüler oluşturdu.

Ardahan'ın Çıldır ile Kars'ın Arpaçay ilçeleri arasında yer alan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Yaklaşık 30 santimetreye ulaşan buz tabakasında birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kar motorları ve atlı kızaklarla turlar atılırken bazı misafirler buz üstünde patenle kayıyor. Birbirinden ilginç aktivitelerin yer aldığı Çıldır Gölü'nde geleneksel atlı kızak kış sporlarının gözdesi snowboardla buluştu. Bir sporcu atlı kızağa bağladığı iple göl yüzeyinde snowboard yaptı. Ziyaretçiler, snowboard keyfini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Atlı kızak turları, buz üzerinde yürüyüş, fotoğraf çekimleri ve snowboard gösterilerine sahne olan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı haline geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu