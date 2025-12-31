Çıldır Gölü'nde atlı kızakla snowboard

ÇILDIR Gölü'nün buzla kaplanan yüzeyinde bir ziyaretçi, atlı snowboard yapıldı. Buz tutan gölde geleneksel atlı kızak keyfi ile modern kış sporlarından snowboard renkli görüntüler oluşturdu.

Ardahan'ın Çıldır ile Kars'ın Arpaçay ilçeleri arasında yer alan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Yaklaşık 30 santimetreye ulaşan buz tabakasında birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kar motorları ve atlı kızaklarla turlar atılırken bazı misafirler buz üstünde patenle kayıyor. Birbirinden ilginç aktivitelerin yer aldığı Çıldır Gölü'nde geleneksel atlı kızak kış sporlarının gözdesi snowboardla buluştu. Bir sporcu atlı kızağa bağladığı iple göl yüzeyinde snowboard yaptı. Ziyaretçiler, snowboard keyfini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Atlı kızak turları, buz üzerinde yürüyüş, fotoğraf çekimleri ve snowboard gösterilerine sahne olan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı haline geldi.