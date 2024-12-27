Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Keyfi

Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve soğuk havanın etkisiyle bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde faaliyetlerine başlayan atlı kızakçılar, turistlere buzda safari keyfi yaşatıyor.

Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarındaki kısmı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle dondu.

Yüzeyinde büyük buz parçalarının oluştuğu gölün pürüzsüz yüzeyine atlı kızaklar çıkarılmaya başlandı.

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de başlamasıyla bölgeye gelen turistlere, atlı kızakçılar dağ manzarasında buz safari yaptırıyor.

İngiltere'den Kars'a gezmeye gelen Alican Mert, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nü çok güzel bulduğunu söyledi.

Donan göl üzerinde yürümenin farklı bir deneyim olduğunu ifade eden Mert, "Çok güzel bir ortam, dünya çapında bir yer. Hayatımda ilk defa Çıldır'a gelme fırsatım oldu, burada buz pateni yapılması çok güzel. Londra'daki arkadaşlarıma burayı anlatacağım." dedi.

Londra'da yaşayan çevre mühendisi Bahar Mert ise buzla kaplı gölde atlı kızak keyfi yaşadıklarını belirterek, "Benim için de ilk deneyim. Çıldır Gölü'nün bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. 'Donmuş bir göl var' diye gelmiştik ama gerçekten 'memleketin doğusundan batısına her yer güzel' diyoruz. Şu anda en doğusundayız ve muhteşem bir güzellik. Herkes görmeli, çok etkilendim." diye konuştu.

"Norveç'in Ren geyikleri varsa, bizim de atlı kızaklarımız var"

Atlı kızakçı Dural Daşdemir de "cam gibi" buzda turistlere unutulmaz anlar yaşattıklarını anlattı.

Yaklaşık 10 yıldır göl üzerinde atlı kızakçılık yaptığını ifade eden Daşdemir, şunları kaydetti:

"Göl üzerinde sezonu açtık. Bizim bir sloganımız var, 'Norveç'in Ren geyikleri varsa bizim de atlı kızaklarımız var' diyoruz. Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde çok güzel geziler düzenliyoruz, Eskimo usulü balık avcılığı yapıyoruz, yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. Şu anda gölün üzerindeki buz cam gibi, henüz kar yağmadı. Bu güzelliği görmek için herkesi bekliyoruz."