Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi

Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Keyfi

Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Keyfi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars ile Ardahan sınırındaki donmuş Çıldır Gölü, atlı kızakçıların sunduğu buz safari aktiviteleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Gölün üzerinde yapılan aktiviteler, ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunuyor.

Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve soğuk havanın etkisiyle bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde faaliyetlerine başlayan atlı kızakçılar, turistlere buzda safari keyfi yaşatıyor.

Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarındaki kısmı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle dondu.

Yüzeyinde büyük buz parçalarının oluştuğu gölün pürüzsüz yüzeyine atlı kızaklar çıkarılmaya başlandı.

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de başlamasıyla bölgeye gelen turistlere, atlı kızakçılar dağ manzarasında buz safari yaptırıyor.

İngiltere'den Kars'a gezmeye gelen Alican Mert, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nü çok güzel bulduğunu söyledi.

Donan göl üzerinde yürümenin farklı bir deneyim olduğunu ifade eden Mert, "Çok güzel bir ortam, dünya çapında bir yer. Hayatımda ilk defa Çıldır'a gelme fırsatım oldu, burada buz pateni yapılması çok güzel. Londra'daki arkadaşlarıma burayı anlatacağım." dedi.

Londra'da yaşayan çevre mühendisi Bahar Mert ise buzla kaplı gölde atlı kızak keyfi yaşadıklarını belirterek, "Benim için de ilk deneyim. Çıldır Gölü'nün bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. 'Donmuş bir göl var' diye gelmiştik ama gerçekten 'memleketin doğusundan batısına her yer güzel' diyoruz. Şu anda en doğusundayız ve muhteşem bir güzellik. Herkes görmeli, çok etkilendim." diye konuştu.

"Norveç'in Ren geyikleri varsa, bizim de atlı kızaklarımız var"

Atlı kızakçı Dural Daşdemir de "cam gibi" buzda turistlere unutulmaz anlar yaşattıklarını anlattı.

Yaklaşık 10 yıldır göl üzerinde atlı kızakçılık yaptığını ifade eden Daşdemir, şunları kaydetti:

"Göl üzerinde sezonu açtık. Bizim bir sloganımız var, 'Norveç'in Ren geyikleri varsa bizim de atlı kızaklarımız var' diyoruz. Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde çok güzel geziler düzenliyoruz, Eskimo usulü balık avcılığı yapıyoruz, yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. Şu anda gölün üzerindeki buz cam gibi, henüz kar yağmadı. Bu güzelliği görmek için herkesi bekliyoruz."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
img

"Narin cinsel istismara maruz kalmışsa şüpheli odur"
img

Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
img

İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Al Shabab ile sözleşme imzalayan Fatih Terim'den ilk sözler
Yeni kulübüyle sözleşme imzalayan Terim'den ilk sözler
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri

30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.