Çiğlili Çiftçi CHP Şanlıurfa Milletvekili Tanal'dan Yardım İstedi: TBMM'de Sesimiz Ol

(İZMİR) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal İzmir'in önemli tarım merkezlerinden Sasalı'da çiftçiler ile bir araya geldi. Tanal'a sorunlarını anlatan çiftçiler, çözüm için mecliste sesleri olmasını talep etti. Tanal, çiftçiye söz vererek, TBMM'de çiftçilerin sorunlarının çözümü için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Sasalı'da tarlasında üretim yapan çiftçilerin sesi siyaset gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bölgedeki çiftçileri ziyaret ederek artan maliyetler nedeniyle yaşanan sıkıntıları yerinde dinledi. Ziyarette çiftçiler, özellikle mazot ve gübre fiyatlarındaki artışın üretimi sürdürülemez hale getirdiğini dile getirdi.

"Yatlara neredeyse yarı fiyatına verilen mazot neden bize de verilmiyor"

Üreticiler, verilen desteklerin yetersiz kaldığını söylediler. Buğday ve ayçiçeği eken bir çiftçi, "Devletin verdiği destek traktörümün üç depo mazotuna bile yetmiyor. Yatlara neredeyse yarı fiyatına verilen mazot neden bize de verilmiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ziyarette Tanal, çiftçinin kullandığı traktöre binerek üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Tanal, çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getireceğini ve onların sesi olacağını söyledi.

Sasalı'da zor şartlara rağmen tarlasında üretim yapan bir çiftçi, sezon sonunda kar edemediğini, hatta zarar ettiğini ifade ederek, "Ektiğimiz ürün maliyetleri bile karşılamıyor. Ürünümüzü kaldırmak için cebimizden para koyuyoruz" dedi. Çiftçi, geçmiş yıllarda sağlanan desteklerle üretimlerini sürdürebildiklerini ancak verilen desteğin traktörünün 3 depo mazotunu bile karşılamadığını ifade ederek, gelinen noktada üretimin giderek zorlaştığını vurguladı. Sasalılı çiftçi, artan girdi maliyetleri ve yetersiz destekler nedeniyle üretimin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğine vurgu yaparak acil ve etkili tarım politikalarının hayata geçirilmesini talep etti.

Kaynak: ANKA