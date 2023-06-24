Çiftlikteki köpeğe saldıran kurt kamerada

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, koyun yetiştiriciliği yapılan bir çiftliğe dadadan kurdun evin önünde bağlı köpekleri telef edip götürmesi korku ve tedirginliğe yol açtı. Kurdun küçük köpeği sırtından yakalayıp götürdüğü anlar çiftliğin kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Beyşehir-Konya Karayolunun 5. kilometresinde bulunan bir koyun çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kurdun bir süre önce birer gün arayla gelerek evin önünde bağlı köpeklere saldırıp telef ettikten sonra bazılarını alıp götürmesi, besicilik yapan ailede tedirginlik oluşturdu. Aile, yaşananlardan sonra besihanedeki güvenlik tedbirlerini artırırken, akşam saatlerinde televizyon izlemek yerine büyük ekrandan sabahlara kadar kamera kayıtlarını izleyip kurt için nöbet beklemeye başladı.

Besici Raşit İkiz, kurdun çiftliğe birer gün arayla gece yarısı gelmeye başladığını belirterek, "Yukarıda bağlı köpekler var, büyük onlar. Onların yanına gelememiş. Besihanede ailece kalıyoruz. Bir de süs köpeğimiz var kaniş, evin önüne bağlıyorduk. Bekçilik yapsın diye değil de çocuklarımız sevsin diye besliyorduk. Gece geliyor, geçerken köpek havlayınca, köpeğe geri dönüyor. Köpeği sırtından tutup yakalıyor, halkasını açtırarak boğazından kayışıyla beraber alıp gidiyor" dedi.

İkiz, olayın yaşanmasının ardından kurdun bir gün gelmediğini ancak 2. gün tekrar besihaneye geldiğini anlatarak, "Bekledik, bir gün gelmedi. 2. gün bunun yerine başka bir köpek bağlamıştık, yine haber versin diye. O gün de geliyor, köpeği boğuyor ama onu götüremiyor. Bir de üst tarafta Alman Golden ırkı bir köpek vardı. Onu da halatından çıkarttırıyor, zincirle beraber alıp gidiyor. Allah'tan kurt yukarıdaki ahırlarımıza girmemiş, tesellimiz, duamız bu. Ağıllarımızın yanında büyük köpekler var, halatlarla gelip gidiyor. Sanırım onların yanına yaklaşamamış" ifadelerini kullandı.

"Kamera kayıtlarını izlemek için sabahlara kadar nöbet tutuyoruz"

Raşit İkiz, 13-14 yıldır besicilik yaptığını, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Ne çevremizde duyduk, ne de gördük buralarda. Bu dağlık köylerde canavar olduğunu duyuyoruz ama bizim buralarda hiç görmedik. Burası yol kenarı, Beyşehir-Konya kara yolunda asfaltın kenarı, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Bu canavar korkusundan 15-20 gündür nöbetteyiz, ahırlarımızda 150-200 küçükbaş hayvanımız var. Bunlar telef olmasın diye geceleri ahırlarda nöbet tutuyoruz. Güvenlik kameralarının sayısını artırmanın yanı sıra canavar gelirse kaçsın diye ses cihazları kurduk, aydınlatma yaptık. Evin içinde de gece artık televizyon izlemiyor TV ekranından kamera kayıtlarını izlemek için nöbet tutuyoruz sabahlara kadar. Bazı dostlarımız da nöbet konusunda bizlere yardımcı oluyor. Oğlum da İzmir'de yaşıyor ve o da evden uzaktan kamera kayıtlarını izleyerek bizim tuttuğumuz nöbete destek veriyor. Bu şekilde korumaya çalışıyoruz hayvanlarımızı. Yaşanan bu 3 olayın ardından bir daha kurdun geldiğini görmedik ama korku ve tedirginliğimiz halen sürüyor" diye konuştu.