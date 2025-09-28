Haberler

Çiftlik'te Hayvan Otlatma Meselesi Yüzünden Çobanlar Arasında Kavga: 1 Ölü

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan Cumali Çelik, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Bayram G. gözaltına alındı.

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çobanlar arasında çıktığı öne sürülen kavgada Bayram G. (18) tarafından bıçaklanan Cumali Çelik (33), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Bozköy Beldesi Yeni Kent Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan otlatan çobanlar Mücahit Çelik (27), Cumali Çelik, Osman G. (38) ve Bayram G. arasında iddiaya göre hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Cumali Çelik, Bayram G. Tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Cumali Çelik, kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Bayram G.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
