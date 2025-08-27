Çiftçilerden Konteyner ve Tel Örgü Tepkisi

Çiftçilerden Konteyner ve Tel Örgü Tepkisi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çiftçiler, tarım arazilerindeki konteyner ve tel örgülere itirazda bulunarak, arazilerine girmekte zorluk yaşadıklarını belirtti. Çiftçiler, yetkililerden soruna çözüm bekliyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde çiftçiler, tarım arazilerine yerleştirilen konteyner ve çekilen tel örgülere tepki gösterdi.

Çiftçiler, uygulama nedeniyle tarlalarına girmekte zorluk yaşadıklarını belirterek, engellerin kaldırılmasını istedi.

Vatandaşlardan Ramadan Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasak olmasına rağmen bölgeye konteyner evler konulmaya devam ettiğini söyledi.

Arazilerin Büyük Ova Projesi'ne dahil araziler olduğuna dikkati çeken Er, "Üzerine tel örgü çekilemez, konteyner konulamaz, ağaç dikilemez. Ancak hisseler arsa gibi satılıyor, konteynerler yerleştiriliyor. Biz çiftçilik yapmak istiyoruz. Yetkililerden bu soruna çözüm bekliyoruz." dedi.

Er, tel örgülerin zaman zaman söküldüğünü ancak kısa süre sonra yeniden çekildiğini dile getirdi.

Çiftçilerden Ergün Kırçak da tel örgülerden dolayı mağduriyet yaşandığını ifade etti.

Çözüm bulunmasını isteyen Kırçak, "Konteynerlerin bulunduğu yerde 26 dönüm tarlam var. Kaldırılacak deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu sorun artık bizim gücümüzü aştı. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, bölgede tel örgüler ve konteynerlerin kaldırılması için belediye olarak gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
