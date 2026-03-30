Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "İyileştiren kütüphane" yazdı

Kırklarelili çiftçi Burak Tunçkol, Kütüphane Haftası dolayısıyla tarla pulluğuyla 'İyileştiren kütüphane' yazdı ve okuma farkındalığına dikkat çekti. Çalışma sonrası kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Tarlasına yazdığı kutlama mesajlarıyla bilinen çiftçi Burak Tunçkol, Kütüphane Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmaya karar verdi.

Tunçkol, Vize ilçesine bağlı Topçuköy'de araziyi tuval gibi kullanıp traktör pulluğu ile "İyileştiren kütüphane" yazdı.

Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mete Karagöl de çalışmayı ilgiyle takip etti.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Karagöl, Tunçkol ile tarla sahibi Adnan Dal ve kütüphane personeli tarlada bir süre kitap okudu.

Karagöl çalışmasından dolayı Tunçkol'a plaket verdi.

Kütüphane Haftası'nda farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden Karagöl, tüm vatandaşları kütüphanelere davet etti.

Tunçkol ise kütüphanelerin bilgi yuvası olduğunu belirtti.

Öğrenmenin ve okumanın yaşının olmadığını vurgulayan Tunçkol, "İnsanların bilgili olması için okuması gerekiyor. Bu yazıyı, yeni neslin bilgili olmasını istediğim için yazdım. 'Kütüphanede okunan her kitap ışık olacaktır' diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
500

Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

Türk yıldızla sessiz sedasız dünyaevine girdi
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı

Oğul annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı, anne ise polisi tokatladı
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Otel odasında yakalanmıştı! Cep telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Kısmetse Olur Ayça'dan 'veda' paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Hemen hastaneye kaldırıldı
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat