Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla 'İyileştiren kütüphane' yazdı

Kırklarelili çiftçi pullukla toprağa iz bırakarak "İyileştiren kütüphane" yazdı.

Tarlasına yazdığı kutlama mesajlarıyla bilinen çiftçi Burak Tunçkol, Kütüphane Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmaya karar verdi.

Tunçkol, Vize ilçesine bağlı Topçuköy'de araziyi tuval gibi kullanıp traktör pulluğu ile "İyileştiren kütüphane" yazdı.

Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mete Karagöl de çalışmayı ilgiyle takip etti.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Karagöl, Tunçkol ile tarla sahibi Adnan Dal ve kütüphane personeli tarlada bir süre kitap okudu.

Karagöl çalışmasından dolayı Tunçkol'a plaket verdi.

Kütüphane Haftası'nda farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden Karagöl, tüm vatandaşları kütüphanelere davet etti.

Tunçkol ise kütüphanelerin bilgi yuvası olduğunu belirtti.

Öğrenmenin ve okumanın yaşının olmadığını vurgulayan Tunçkol, "İnsanların bilgili olması için okuması gerekiyor. Bu yazıyı, yeni neslin bilgili olmasını istediğim için yazdım. 'Kütüphanede okunan her kitap ışık olacaktır' diye düşünüyorum." dedi.