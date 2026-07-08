Haberler

Tahliye olduktan 2 ay sonra traktörle uyuşturucu taşırken yakalandı

Tahliye olduktan 2 ay sonra traktörle uyuşturucu taşırken yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da çiftçi gibi davranarak traktörün gizli bölmesinde 25 kilo 100 gram skunk taşıyan şüpheli, narkotik ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin 2 ay önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

ŞANLIURFA'da çiftçi gibi davranıp traktörün gizli bölmesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Traktörde yapılan aramada 25 kilo 100 gram skunk ele geçirilirken, şüphelinin uyuşturucu ticaretinden girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce çeşitli tarihlerde uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak suçlarından işlem gören, mayıs ayında da cezaevinden tahliye edilen şüpheliyi takibe aldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takipte şüphelinin, dikkat çekmemek amacıyla çiftçi gibi davranarak kullandığı traktörün römorkunda bulunan gizli bölmede uyuşturucu taşıdığı belirlendi. Narkotik ekipleri tarafından durdurulan traktörde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, römorkun alt kısmındaki özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 43 parça halinde toplam 25 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüpheliyi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var

NATO'da düğüm bugün çözülüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

Trump'ın ilhak planı NATO Zirvesi'ndeki lideri fena kızdırdı
Emekli imamdan yürekleri ısıtan karar: Minare yıkımı onlar için ertelendi

Minare yıkımı onlar için ertelendi
Rutte'nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ankara halkına özel bir mesajı var
NATO Zirvesi'nde Türkiye ve İngiltere'den tarihi anlaşma! Detayları gizli tutulacak

Avrupa'nın süper gücü ile anlaşma tamam! Detayları sır gibi saklanacak
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı
ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Petrolde sert yükseliş, altında düşüş

Kimse bunu beklemiyordu! Piyasalarda taşlar yerinden oynadı