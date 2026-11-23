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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özkaya'yı Bakanlıkta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hukukun üstünlüğünün, adalet ve devletin köklü kurumları arasındaki karşılıklı saygının millete hizmet anlayışlarının temel esaslarından olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve muvaffakiyetler diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA