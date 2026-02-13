Cide sahilini mesken tutan kuğular ilgi odağı oldu

KASTAMONU'nun Cide ilçesi sahilini mesken tutan kuğular vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesini bir süredir mesken tutan kuğular ilçe halkının ilgi odağı oldu. Cide Limanı'nda görünen kuğuların yanına giden çocuklar, ekmek ve simitle kuğuları besledi.

Haber-Kamera: Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu),