Cide sahilini mesken tutan kuğular ilgi odağı oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahilde bulunan kuğular, ilçe halkının yoğun ilgisini çekiyor. Çocuklar, kuğuları beslemek için limana gidip ekmek ve simit getiriyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesini bir süredir mesken tutan kuğular ilçe halkının ilgi odağı oldu. Cide Limanı'nda görünen kuğuların yanına giden çocuklar, ekmek ve simitle kuğuları besledi.

Haber-Kamera: Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu),

500

