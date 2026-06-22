Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde metruk bir binada 55 yaşındaki Mevlüt Kabuk'a ait erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde metruk binada erkek cesedi bulundu.
Metruk binaları kontrol eden Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kasaba Mahallesi'ndeki bir metruk binada erkek cesedine rastladı.
Emniyet ekipleri yaptıkları araştırmada ölen kişinin 55 yaşındaki Mevlüt Kabuk olduğunu tespit etti.
Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kabuk'un cesedi otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu