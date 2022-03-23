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Çiçek açan meyve bahçeleri Amik Ovasını renklendirdi

İhlas Haber Ajansı - Adem Karagöz - Güncel
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Çiçek açan meyve bahçeleri Amik Ovasını renklendirdiHATAY Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde geniş yer kaplayan meyve bahçeleri, baharın gelmesiyle rengarenk oldu.

KIRIKHAN, HATAY (İHA) - Çiçek açan meyve bahçeleri Amik Ovasını renklendirdi

HATAY Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde geniş yer kaplayan meyve bahçeleri, baharın gelmesiyle rengarenk oldu.

Amik Ovası'nda geniş bir alanda üretimi yapılan erik, nektarin ve kayısı ağaçları, beyaz ve pembe çiçekleriyle adeta görsel şölen oluşturdu. Drone ile görüntülenen meyve bahçeleri, dallarında açan çiçeklerle adeta göz kamaştırdı. Ovadaki bahçe sahipleri ise bu yıl yağışların da etkisiyle meyvelerdeki rekolte beklentisinin yüksek olduğunu söyledi. Üretici Hasan Falay, ihraçlık meyve ürettiklerini belirterek, genelde Ukrayna, Rusya ve Almanya'nın yanı sıra orta Avrupa ülkelerine ürün gönderdiklerini ifade etti.

Ukrayna'nın Savaş sebebiyle şuan alım yapamayacağını ancak Rusya'ya satışta bir sıkıntı görünmediğini ifade eden Falay, "Bu yıl çoğunlukla Almanya ve orta Avrupa ülkelerinden talep var "dedi.

Çiçek açan meyve bahçeleri Amik Ovasını renklendirdi

Çiçek açan meyve bahçeleri Amik Ovasını renklendirdi

Çiçek açan meyve bahçeleri Amik Ovasını renklendirdi

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Güncel

Amik Ovası, Kırıkhan, Hatay, Erik, Güncel, Haberler

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