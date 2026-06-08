İsrail'in Gazze'de mülteci kampına düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda biri 8 yaşında çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlileri hedef aldı.
Saldırıda biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklar, İsrail saldırısında en az 10 kişinin yaralandığını kaydetti.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik