Haberler

CIA Direktörü Ratcliffe, Küba'yı Ziyaret Etti

CIA Direktörü Ratcliffe, Küba'yı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, istihbarat iş birliği, ekonomik istikrar ve güvenlik konularını görüşmek üzere Küba'nın başkenti Havana'da Kübalı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerin ABD Başkanı Trump'ın mesajını iletmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

WASHINGTON, 15 Mayıs (Xinhua) -- ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, "istihbarat iş birliği, ekonomik istikrar ve güvenlik" konularını görüşmek üzere Küba'nın başkenti Havana'da Kübalı yetkililerle bir araya geldi.

NBC News kanalının bir CIA yetkilisine dayandırdığı habere göre, Ratcliffe, geçtiğimiz perşembe günü Raul Castro'nun torunu Raul Guillermo Rodriguez Castro, Küba İçişleri Bakanı Lazaro Alvarez Casas ve Küba İstihbarat Servisi Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdi.

CIA yetkilisi, Ratcliffe'in Küba ziyaretini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Küba'nın temel değişimler yapması şartıyla ABD'nin ekonomik ve güvenlik alanlarında ciddi bir iş birliğine hazır olduğu" yönündeki mesajını iletmek üzere gerçekleştirdiğini belirtti.

Küba hükümeti de perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmelerin Washington'un talebi üzerine gerçekleştiğini teyit etti.

Kaynak: Xinhua
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü! Yaşam savaşı veriyor

Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Mbappe yuhalandı, annesi gülme krizine girdi

Gecenin en çok konuşulan olayı! Bunu yapan öz annesi
Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı

13 yaşındaki kıza istismar zincirinde üvey babadan pes dedirten sözler
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha