CIA Direktörü Ratcliffe, Küba'yı Ziyaret Etti

WASHINGTON, 15 Mayıs (Xinhua) -- ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, "istihbarat iş birliği, ekonomik istikrar ve güvenlik" konularını görüşmek üzere Küba'nın başkenti Havana'da Kübalı yetkililerle bir araya geldi.

NBC News kanalının bir CIA yetkilisine dayandırdığı habere göre, Ratcliffe, geçtiğimiz perşembe günü Raul Castro'nun torunu Raul Guillermo Rodriguez Castro, Küba İçişleri Bakanı Lazaro Alvarez Casas ve Küba İstihbarat Servisi Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdi.

CIA yetkilisi, Ratcliffe'in Küba ziyaretini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Küba'nın temel değişimler yapması şartıyla ABD'nin ekonomik ve güvenlik alanlarında ciddi bir iş birliğine hazır olduğu" yönündeki mesajını iletmek üzere gerçekleştirdiğini belirtti.

Küba hükümeti de perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmelerin Washington'un talebi üzerine gerçekleştiğini teyit etti.

Kaynak: Xinhua