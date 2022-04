Chris Rock'a tokat atan Will Smith, Oscar Akademisinden istifa etti

ABD'li aktör Will Smith, geçtiğimiz Pazar günkü ödül töreninde komedyen Chris Rock'ı tokatladıktan sonra Oscar Akademisi'nden istifa etti.

Geçtiğimiz 27 Mart'ta düzenlenen 94. Oscar Ödül Töreninde eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili espri yapan Chris Rock'a sahnede tokat atan ABD'li aktör Will Smith, gündemdeki yerini koruyor. Smith, Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti. Will Smith günlerdir konuşulan olayın ardından istifa kararı aldı. Oscar Akademisi'nden istifa ettiğini duyuran Smith, "94. Akademi Ödülleri törenindeki hareketlerim şok edici, acı verici ve affedilemezdi. Yaraladıklarımın listesi uzun ve Chris'i, ailesini, birçok yakın arkadaşımı, sevdiklerimi, etkinliğe katılanları ve dünyanın her yerinden bu töreni izleyenleri içeriyor" ifadelerini kullandı. Smith, "Akademi'nin bana olan güvenine ihanet ettim. Diğer adayları ve kazananları olağanüstü çalışmalarının tebrik edilme fırsatından mahrum bıraktım. Kalbim kırık" dedi.

İstifası kabul edildi

Akademi Başkanı David Rubin, Smith'in istifasını kabul ettiğini, ancak disiplin işlemlerine devam edeceğini söyledi.

