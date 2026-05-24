CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesiyle CHP'de tansiyon yükseldi. Parti genel merkezinin polis ekiplerince tahliye etmesi beklenirken eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı dikkat çekti. Köpeğinin fotoğrafını paylaşan Kaftancıoğlu, "Nalları dikmiş Rocky rahatlığında..." notunu düştü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde hareketli saatler yaşandı. Kararın ardından partililer arasında gerginlik yaşandığı belirtilirken, polis ekiplerinin genel merkez çevresinde önlem aldığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU’NDAN “MAHKEME KARARI UYGULANSIN” ÇAĞRISI

Kararla birlikte CHP Genel Başkanlığı koltuğuna döndüğü belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Mahkeme kararı uygulansın” çağrısı yaptı. Ankara Valiliği’nin emniyete “tahliye” talimatı verdiği iddiaları sonrası polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için harekete geçtiği konuşuldu.

CANAN KAFTANCIOĞLU’NUN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

CHP Genel Merkezi önündeki gerilim sürerken eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Kaftancıoğlu, köpeğinin fotoğrafını paylaşarak, “Nalları dikmiş Rocky rahatlığında...” ifadelerini kullandı.

GÖREVİ NEDEN SONA ERMİŞTİ?

Canan Kaftancıoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi, hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının kesinleşmesinin ardından sona ermişti. Yargıtay, Kaftancıoğlu hakkında verilen bazı mahkumiyet kararlarını 2022 yılında onamış, bu karar sonrası Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında siyasi parti üyeliği düşürülmüştü. Parti üyeliğinin sona ermesiyle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi de resmi olarak düşmüştü.

