Özgür Özel, DYP Genel Başkanı Cenk Küpeli ile Görüştü

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli ile TBMM'de bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. Görüşmede CHP Lideri Özel'e; Yurt İçi Örügtlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu eşlik etti.