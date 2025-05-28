CHP, Tutuklular İçin Mücadeleyi Büyütme Sözü Verdi

(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, "Yüzlerce arkadaşımız maalesef şu anda 19 Mart'tan beri devamında operasyon kapsamında cezaevinde bulunuyorlar, ama bütün bu zorlukları aşacağımızı biliyoruz. Mücadele edeceğiz, pes etmeyeceğiz. Mücadeleyi de büyüterek devam edeceğiz." dedi.

CHP, Esenler Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, şunları söyledi:

"19 Mart sürecinden itibaren sokaklardayız. Saraçhane'de başladı, günlerce sürdü. Ardından da Maltepe mitinginden sonra her çarşamba akşamları İstanbul'un farklı ilçelerinde, hafta sonunda farklı bir ilde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hak, adalet mücadelesiyle yürütüyoruz. Bugün Esenler'de çok ciddi bir kalabalık var. Toplumun bütün kesimlerinden, İstanbul'un dört tarafından vatandaşlarımız buradalar. Çok büyük bir coşku var. Şu anda konuşanlar tutuklu çocukların, öğrencilerin aileleri. Onların yaşadığı ızdırabın çok iyi farkındayız. Onların yargılama sürecinin sonlanması için mücadelemizi yürütüyoruz. Bu hafta Cuma günü tekrar mahkemeleri var. Yine orada olacağız Cumhuriyet Halk Partisi olarak.

Yüzlerce arkadaşımız maalesef şu anda 19 Mart'tan beri devamında operasyon kapsamında cezaevinde bulunuyorlar, ama bütün bu zorlukları aşacağımızı biliyoruz. Mücadele edeceğiz, pes etmeyeceğiz. Adil yargılanmayı istiyoruz, tutukluluğun sona ermesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın sandığa sahip çıkma azminin de çok iyi farkındayız. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Mücadeleyi de büyüterek devam edeceğiz."