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CHP TBMM Grubu İdare Amirliği'ne Uğur Bayraktutan seçildi

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CHP TBMM Grubu bugün, basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, TBMM İdare Amirliği'ne Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan seçildi.

CHP TBMM Grubu bugün, basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, TBMM İdare Amirliği'ne Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan seçildi.

CHP TBMM Grubu, bugün; basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda; CHP Grubu'nun TBMM İdare Amiri ve CHP Grup Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapıldı. Eski TBMM İdare Amiri Ensar Aytekin, CHP MYK üyesi olduğundan bu görevinden ayrılmıştı.

İdare Amirliği'ne, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün aday olmuştu.

Yapılan oylama sonucunda İdare Amirliğine CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan seçildi. Bayraktutan 67 oyla seçilirken, Tüzün 55 oy aldı.

Toplantıda; Grup Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen seçildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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