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Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Ardal, cam silerken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

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Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal, 5. katta bulunan evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan Erdal, hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de eski CHP Kadın Kolları Başkanı ve 14 Mayıs 2023 seçimleri için CHP milletvekili aday adayı olan Nurdan Tavukçu Ardal, Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi üzerinde bulunan Ardal Apartmanı'nın 5. katındaki evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralanan Ardal, ihbarla adrese çağrılan ambulansla, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ardal, doktorların çabalarına rağmen, bugün, yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturmada, şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi.

Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Ardal, cam silerken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Can Peçe - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Rize Güncel Haberler

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