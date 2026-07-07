CHP Osmaniye İl Başkanlığı'na Atanan Yeni Yönetim, Parti Binasına Çilingirle Girdi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE ) - CHP Osmaniye İl Başkanlığı görevine atanan Rıza Tekerek ve yönetimi, polis eşliğinde çilingir yardımıyla parti binasına girdi.

CHP MYK kararıyla görevden alınan Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer'in yerine atanan Rıza Tekerek, bugün kapısını çilingirle açarak parti binasına girdi. Bu sırada taraflar arasında gergin anlar yaşandı. Gergin bir ortamda yapılan devir teslimin ardından eski yönetim ve partililer "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız", "Dik dur eğilme, örgüt seninle" sloganları atarak parti binasından ayrıldı.

Kaynak: ANKA